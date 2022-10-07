إغلاق جسر الائمة شمالي بغداد لهذا السبب

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر الائمة شمالي بغداد، فيما كشف سبب الإغلاق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أغلقت جسر الائمة، وجميع الطرق المؤدية الى منطقة الاعظمية".



وبين، أن "الإغلاق مؤقت لحين انتهاء احتفالية المولد النبوي المقامة في مدينة الاعظمية".