البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إعمام يخص "اللغة الكردية"

وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية حول إعمام المديرية العامة للتقويم والإمتحانات بشأن مادة اللغة الكردية.



وقال مكتب عبد الله في بيان، إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي وجه لجنة التربية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات في وزارة التربية المتضمن عدم إعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكردية إذا لم يحصل على درجة النجاح".

وأكد عبد الله بحسب البيان أن "تلك التعاميم الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة (4) أولاً من الدستور الذي نص: اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، والمواد (2/رابعاً) و(2/خامساً) من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014".

وطالب وزارة التربية بـ"إلغاء مضمون الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات لأنها غير مدروسة وتخالف الدستور والقوانين النافذة، ويجب الإبتعاد عن التعامل بأزدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية".