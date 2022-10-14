ارتفاع معدلات الطلاق في العراق.. أكثر من 7 حالات كل ساعة

السومرية نيوز – محليات

في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أيلول الماضي قرابة 18 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 5569 حالة طلاق أي تم تسجيل أكثر 185 في اليوم الواحد، حيث تصدر العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.



ووفقا للإحصائية فإن ثلاث محافظات تصدرت أعلى معدل للزواج وهي كل من العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، ومحافظة الأنبار. وتشير الإحصائية أيضا إلى أن ثلاث محافظات ايضا تصدرت حالات الطلاق خلال الشهر الماضي وهي: بغداد بجانبيها ومحافظة البصرة. وبحسب الإحصائية فإنها سجلت 15،271 عقد زواج، مع تصديق عقود الزواج الواقعة 2،774، بينما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجية 3،901، والتفريق بحكم قضائي 1،668.

