جنايات الكرخ تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 3 تجار مخدرات

– أمن



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المواد المضبوطة بحوزة المدانين شملت المثيل أمفيتامين والحشيشة المخدرة، وكانت معدّة للاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.



وأضاف البيان أن الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.