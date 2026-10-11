تحذير جوي جديد.. لا تسلكوا هذا المسار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "المنطقة المحددة باللون الازرق تشير إلى وجود سحب رعدية وعواصف جوية مؤثرة على حركة وسلامة الطيران".واضافت ان "هذا التحذير يسري للفترة 07:50-11:50صباحاً بالتوقيت المحلي".