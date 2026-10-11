بعد جدل الدولار.. انطلاق مبادرة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في ذي قار (صور)

وجاءت المبادرة بتوجيه من قائممقام القضاء نبيل ، وبالتنسيق مع في ، وبالتعاون مع عدد من تجار القضاء، بهدف توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن أبناء القضاء، من خلال إتاحة شراء المواد الغذائية بأسعار مخفضة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيراته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من الأعباء التي تواجه الأسر، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، مع تزايد الاهتمام بمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق.