إعلان نتائج القبول المركزي في كليتي التميز والذكاء الاصطناعي

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد المقبولين بلغ 90 طالباً في و135 طالباً في كلية .وأشارت إلى أن بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائج عبر الدخول إلى تطبيق «منصة قدم»، ثم اختيار "نتائج القبول/التثبيت"، والشروع بإجراءات التسجيل في ، اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول 2026.رابط تنزيل منصة قدم على google play:رابط تنزيل منصة قدم على :