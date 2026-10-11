محطة معالجة الجانب الأيمن في الموصل.. مشروع يخدم 400 ألف نسمة

وذكرت المديرية، في بيان، أن الملاكات الهندسية والفنية تواصل أعمالها في المشروع بتوجيه ومتابعة من مديرها العام المهندس آل ، ضمن خطط تطوير منظومة الصرف الصحي والارتقاء بالواقعين الخدمي والبيئي في المحافظة.وأضافت أن المشروع يُعد من مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية، لما يمثله من أهمية في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الموارد المائية، إذ تبلغ طاقته التصميمية 100 ألف متر مكعب يومياً من المياه المعالجة، بما يتيح توفير مصدر مائي إضافي يمكن استخدامه في أغراض الري الزراعي وفق الضوابط المعتمدة، فضلاً عن تقليل الضغط على الموارد المائية وإمكانية الاستفادة من نواتج المعالجة في إنتاج العضوية.وأشارت المديرية إلى أن المشروع يُقام على مساحة تبلغ نحو 100 دونم، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية والحد من الآثار البيئية الناجمة عن مياه الصرف الصحي، بما يعزز متطلبات التنمية المستدامة في مدينة .وأكدت أن الأعمال المنجزة والمواد المستخدمة في المشروع تخضع للفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة لضمان جودة التنفيذ، مبينة أن نتائج الفحوصات جاءت ناجحة ومتوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة.وشددت للمجاري على استمرار جهود ملاكاتها الهندسية والفنية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وفق المواصفات المطلوبة، وصولاً إلى إنجازها وتحقيق أهدافها الخدمية والبيئية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير واقع الخدمات بمحافظة .