"أخشى تناول السمك".. وزيرة البيئة تفجرها: دماء مرضى بالإيدز تُرمى في دجلة! (فيديو)

وقالت ، خلال لقاء متلفز، إنها أصبحت أكثر حذراً في تناول بعد اطلاعها على ما يُرمى في من مخلفات المستشفيات، بما فيها بقايا دماء مرضى، قد يكون بعضهم مصاباً بأمراض خطيرة، من بينها .وفي 24 أيلول الماضي، حذرت عبد الواحد من أن يواجه " بيئية حقيقية" في ظل استمرار تلوث المياه والهواء، مؤكدة توجه الوزارة إلى رفع دعاوى قضائية بحق المسؤولين والمتسببين بالتلوث، ولا سيما الجهات الحكومية التي قالت إنها لا تستجيب لمطالب الوزارة.وأشارت الوزيرة إلى أن تلوث الهواء بات يوازي خطورة تلوث نهري دجلة والفرات، مطالبة بتشديد العقوبات على المخالفين، ومحذرة من أن استمرار آليات المعالجة الحالية قد يجعل بعض القرى والأرياف، وحتى المدن، غير قابلة للعيش خلال السنوات المقبلة.