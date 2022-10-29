بالصور.. تشييع المخرج فيصل الياسري في بغداد

وتوفي، أول أمس الخميس، المخرج العراقي فيصل الياسري في الأردن، ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الثقافة بتسهيل نقل جثمان المخرج الراحل إلى العراق.