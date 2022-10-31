تكليف ربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي للسوداني

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بتكليف ربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف الإعلامي ربيع نادر مديراً للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلفاً للإعلامي حيدر حمادة".



وصوت مجلس النواب، في (27 تشرين الأول 2022)، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.