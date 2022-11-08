بتهمة إضراره بالمال العام.. النزاهة تستقدم مدير عام بوزارة الكهرباء

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أنَّ "محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى الحالي؛ في قضيَّة شراء أعمدةٍ مُتنوِّعةٍ على حساب مُشتريات الميزانيَّة بفارق سعرٍ عالٍ بموجب (4) عقودٍ، فضلاً عن شراء مُحوِّلاتٍ دون جلب عروضٍ من شركة ديالى.".وأضافت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى و (9) مُتَّهمين آخرين؛ بناءً على أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات".وتنصُّ المادة المذكورة على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على ثلاث سنواتٍ على كل موظفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامةٍ تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.