الموارد المائية تعلن انضمام "الجبايش" إلى مدن الأراضي الرطبة العالمية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وفد وزارة الموارد المائية برئاسة جواد كاظم بدر تتمكن من ضم مدينة الجبايش في محافظة ذي قار الى مدن الأراضي الرطبة العالمية".وأضاف البيان: "جاء ذلك خلال اعمال المؤتمر الرابع عشر للأراضي الرطبة COP14 والذي يعقد حاليا في جنيف"، مبينا أن "رئيس الوفد تسلم وثيقة الإنضمام مصدقة من قبل رئاسة اللجنة التوجيهية لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ولمطابقتها المعايير الدولية المطلوبة".وأشار البيان الى، ان "معاون مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات ليث عبد الستار جبار بين قيمة مدينة الجبايش البيئية والحضارية وتنوعها الاحيائي"، لافتا الى ان "الدول المشاركة ابدت اعجابها بتلك المدينة وموقعها الاستثنائي".