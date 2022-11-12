أندلاع حريق داخل فندق في اربيل

وذكر الشاهد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً كبيراً نشب في أحد فنادق مدينة اربيل".وأضاف، أن "الحريق التهم مطعم ضمن باحة الفندق وانسحب الى المدخل الجانبي للفندق".وأشار الى، ان "فرق الاطفاء تحاول اخماد الحريق حالياً".