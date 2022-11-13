الرافدين يصدر توضيحاً حول انهيار إحدى بناياته في كربلاء

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، إن "عددا من وسائل الاعلام تناقلت حادث انهيار بناية فرع مصرف الرافدين في كربلاء المقدسة"، موضحاً أن "هذه البناية قديمة وكانت تعود للمصرف سابقاً وتم بيعها وان العتبة العباسية المقدسة قامت بهدمها نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين الشريفين لاستيعاب الزوار".وأشار إلى أن "فرع المصرف كان قد انتقل من الموقع القديم الى موقعه الجديد في شارع المحافظة قرب دائرة النزاهة".وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، انهيار بناية مصرف الرافدين سابقاً في كربلاء؛ "نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين الشريفين".