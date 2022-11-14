إصابة خمسة أشخاص بحادث سير جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإصابة خمسة أشخاص بحادث سير جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة اشخاص بينهم امرأة وطفل اصيبوا بحادث تصادم سيارتين في تقاطع درويش جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين الى اقرب مستشفى".