الكشف عن سبب حريق مطار بغداد الدولي

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيس لحريق مطار بغداد الدولي.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث الحريق في مطار بغداد سببه تتطاير الشرار نتيجة وجود اعمال حدادة (لحيم) داخل كافتيريا في صالة المغادرة".



وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي"، لافتة إلى "اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".