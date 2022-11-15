وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص حريق مطار بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحريق الذي اندلع بمطار بغداد الدولي.

وقالت الداخلية في بيان، إنه "بهدف الإطلاع ميدانياً على اسباب حادث حريق اندلع في صالة مغادرة بمطار بغداد الدولي، وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري الى مكان الحادث لمعرفة الاسباب المباشرة".

وأضافت "كما اطلع أيضاً على إجراءات فرق الدفاع المدني التي تمكنت من اخماد هذا الحريق وعملت على إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق جراء الحادث"، مشيرة الى أن الشمري "وجه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة ب‍مطار بغداد الدولي"، لافتة إلى "اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".