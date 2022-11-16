السجن 15 سنة لإرهابي أطلق صواريخ على منطقة المنصور ببغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الارهابي اقدم على اطلاق صواريخ على منطقة المنصور العام الماضي".واضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".