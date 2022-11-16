تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً

قررت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يوم غد.

وقال مكتب قائممقام سامراء لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يوم غد الخميس في سامراء".

وعزا ذلك الى "غرق اغلب شوارع المدينة ولصعوبة الوصول إليها بعد موجة الفيضانات التي اجتاحت المدينة".