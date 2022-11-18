دوي انفجار في السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محافظة السليمانية، شمالي العراق.



وذكر مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، أن "انفجاراً حدث داخل منزل، بسبب تسرب غازي، في حي رزكاري بمحافظة السليمانية، شمالي العراق".



وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن إصابات لكنه تسبب باضرار مادية".



