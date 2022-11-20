محاضرو بغداد يتظاهرون أمام مبنى العاصمة للمصادقة على كلفهم المالية

وقال مراسلنا، إن "محاضري و اداريي بغداد ٢٠٢٠ الذين مضى على خدمتهم أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم مصادقة محافظ بغداد على كلفهم المالية اسوة باقرانهم في المحافظات، تظاهروا امام مبنى العاصمة".وأضاف، أن "المتظاهرين طالبوا بإنصافهم من خلال المصادقة على كلفهم المالية بعد ما تمت الموافقة عليهم من قبل مجلس الوزراء والامانة العامة ووزارتي المالية والتربية"، بالإضافة الى إكتمال التدقيق وجميع الإجراءات في جميع المديريات التي طالبت المحافظ فيها ادارياً وقانونياً".