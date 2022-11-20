الرشيد يعلن بدء العمل بنظام الوثائق المؤمنة الكترونياً

السومرية نيوز – محليات

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، بدء العمل بنظام الوثائق المؤمنة الكترونياً المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة الصدور



وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ذلك جاء استنادا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات"، مشيرا الى ان "هذا المشروع يلغي كافة صحة الصدور اليدوي ويكون الكترونيا من خلال نظام الكتروني بين المصرف والدوائر كافة".

وأضاف البيان، ان "هذا الاجراء سيقلل الروتين ويختصر الوقت للمواطن في كافة التعاملات المصرفية".