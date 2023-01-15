البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد - عاجل

وذكر محافظ البصرة اسعد العيداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، من أجل إتاحة الفرصة لحضور المشجعين إلى ملعب المدينة الرياضية".وتنطلق يوم غد، مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة، إذ يواجه العراق نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، فيما يواجه المنتخب البحريني منتخب عُمان في الساعة الثامنة والربع مساءً على أديم ملعب الميناء الأولمبي.