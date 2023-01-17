بالوثيقة.. مجلس شيوخ الأنبار ينفي صدور بيان جديد له

نفى مجلس شيوخ محافظة الأنبار، الثلاثاء، صدور بيان جديد له مؤخراً.

وقال المجلس في وثيقة أدناه نصها، إن "الامانة العامة للمجلس لم تجتمع منذ شهر ولم يصدر منها اي بيان خلال الفترة الماضية".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن صدور بيان لمجلس شيوخ محافظة الأنبار بخصوص التطورات السياسية في العراق.