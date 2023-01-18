العراق واليابان يبحثان آلية تسليم المطلوبين للقضاء وامكانية عقد اتفاقية ثنائية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل السفير الياباني ماتسوموتو هوتوشي، وبحث معه آليات تسليم المطلوبين للقضاء وامكانية عقد اتفاقية ثنائية بين البلدين بخصوص ذلك".