وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق طبية متخصصة لعلاج اصحاب المناشدات الطبية

وذكر المكتب الإعلامي للحسناوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل بمقر الوزارة مجموعة من المناشدات المرضية والانسانية فضلا عن مقابلات المواطنين ومنتسبي الوزارة ومن مختلف محافظات العراق".واضاف البيان، أن "الوزير اطلع على احوال المرضى، موجها بتشكيل فرق طبية متخصصة للأشراف على علاجهم في المستشفيات داخل او خارج العراق ومتابعة الاجراءات المتخذة".وتابع، أن الوزير "استمع الى طلباتهم ومشاكلهم وقام بإحالة الطلبات الى الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها ووجه الدوائر والاقسام ذات العلاقة بمتابعتها واتمامها على وجه السرعة وضمن ضوابط وسياقات وزارة الصحة".وأكد الوزير أن "ابواب الوزارة مفتوحة لكافة المواطنين والمرضى ومن جميع محافظات العراق لعرض وتقديم كافة طلباتهم واجراء اللازم لهم" بحسب البيان.