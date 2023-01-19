الجهد الحكومي يدخل محافظة ميسان بتوجيه من السوداني

وقال المراسل ان "فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي دخل اليوم محافظة ميسان للمباشرة بأعمال تقديم الخدمات لأحياء المحافظة المحرومة بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".يذكر ان فريق الجهد الخدمي باشر بأعمال تقديم الخدمات للمناطق المحرومة في محافظات بغداد والديوانية والمثنى، ووصل لمراحل متقدمة في العديد من هذه المناطق المستهدفة.