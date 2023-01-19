الرشيد يباشر ببيع الدولار للمسافرين من خلال فرع مطار بغداد الدولي

السومرية نيوز – محليات



وجه مصرف الرشيد، اليوم الخميس، فرع مطار بغداد الدولي لمباشرة ببيع الدولار للمسافرين من داخل المطار وبحد اعلى (5000) دولار لكل مسافر.



وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "وجهنا فرع مطار بغداد الدولي بالمباشرة ببيع الدولار للمسافرين من داخل المطار وبحد اعلى (5000) دولار لكل مسافر على ان يكون تاريخ السفر بنفس يوم وتاريخ تقديم طلب الحصول على الدولار".

وأضاف البيان، ان دوام الفرع سيستمر على مدى (24) ساعة لاستقبال الراغبين بالشراء من المسافرين واعتبارا من اليوم".