غائم مصحوب بالضباب.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكر الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".