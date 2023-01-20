مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادثاَ مرورياً، وبسبب سرعة زائدة ادت الى أنفجار اطار السيارة،اسفر عن مصرع السائق وإصابة 4 اشخاص اخرين من أهالي الموصل، قرب بوابة اسمدة بيجي بمحافظة صلاح الدين ".واضاف المصدر انه " تم نقل المصابين الى اقرب مستشفى، والسائق الى دائرة الطب العدلي".