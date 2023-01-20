بعد اللقب الخليجي.. استقبال رسمي لاسود الرافدين بمطار بغداد

وكان في استقبال المنتخب الوطني عدد من الشخصيات الحكومية في مطار بغداد الدولي.

وتوجه المنتخب الوطني الى ساحة الاحتفالات وسط بغداد بعد وصوله الى مطار بغداد.ورفع اسود الرافدين كأس خليجي 25، يوم امس الخميس، بعد فوزهم على عمان في المباراة النهائية 3-2، والتي أقيمت بملعب"جذع النخلة" في محافظة البصرة.وودعت الجماهير البصرية اسود الرافدين بعد احرازهم لقب بطولة كأس الخليج (25) من على كورنيش شط العرب بمحافظة البصرة.وأفاد مراسل السومرية، اليوم الجمعة، ببدء توافد الجماهير إلى ساحة الاحتفالات لاستقبال المنتخب الوطني تمهيداً لانطلاق الاحتفالية الشعبية بمناسبة نيله لقلب خليجي 25.