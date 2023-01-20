رفع الحجز عن عقارات وشركة تخص "نور زهير" (وثيقة)

أفاد مصدر مطلع، السبت، برفع الحجز عن عقارات وشركة تخص المتهم نور زهير على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم ‏رفع الحجز عن عقارات وشركة ‏ تخص المتهم نور زهير يتعلق بأملاك سددت مبالغها للدولة".

وأضاف المصدر أن "القضاء مستمر بالحجز على باقي الأملاك لحين استكمال عملية التسديد بشكل كامل واستكمال التحقيقات".

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.



وادناه نص وثيقة متداولة: