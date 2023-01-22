"إساءة بالغة".. الحكيم يدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في السويد

السومرية نيوز – محليات



أدان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد، تدنيس نسخة من القرآن الكريم من قبل جهات متطرفة في السويد.



وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين بشدة ونستنكر تدنيس نسخة من القرآن الكريم من قبل جهات متطرفة في السويد، حيث يعتبر هذا العمل إساءة بالغة لمعتقدات مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أرجاء العالم".

وأضاف، "نطالب الجهات المعنية في السويد بمتابعة أي سلوكيات تخالف القانون الدولي القاضي بعدم إزدراء المعتقدات والإساءة لمتبنيات جميع الأديان والمذاهب والقوميات"، فيما حذر "من مساعي بعض الجهات المغرضة لإشاعة روح الكراهية بين الشعوب".