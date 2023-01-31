الكشف عن معدل وفيات الرضع في العراق: انخفاض مستمر

وقالت الشركة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "معدل وفيات الرضع آخذ في الانخفاض باستمرار على مدى السنوات الماضية"، مشيرة الى ان "معدل وفيات الرضع في العراق انخفض إلى 21.3 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية في عام 2020، وبذلك وصل معدل وفيات الرضع إلى أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة".وبينت ان "معدل وفيات الرضع يشير إلى عدد الأطفال حديثي الولادة الذين لا يتوقع أن يعيشوا على قيد الحياة بعد السنة الأولى من العمر. يتم التعبير عن هذا بشكل عام كقيمة لكل 1000 ولادة حية، وتشمل وفيات الرضع أيضًا وفيات الأطفال حديثي الولادة (الوفيات خلال أول 28 يومًا من الحياة)".