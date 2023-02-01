أعمارهم تفوق الـ 90 عاماً.. ديالى تسجل زواج أكبر عروسين في العراق (صور)

سجلت محكمة استئناف ديالى، زواج عروسين في التسعينات من عمرهما، حيث بلغ الزوج 93 عاما والزوجة 92 عاما.



وبحسب وثيقة حصل عليها السومرية نيوز فإن الزوج تولد كركوك 1930، والزوجة تولد السليمانية 1931 وكلاهما ارملان. كما وأظهرت الوثيقة الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية، أن عقد الزواج بينهما تم على مهر معجله 10 مثقال ذهب عيار 21 مقبوض، ومؤجله 10 مثقال ذهب عيار 21.

