تظاهرات وسط بغداد تطالب بخفض الدولار (صور)

تظاهر عدد من أنصار "تشرين"، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ للمطالبة بخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وقال مراسل السومرية، إن "العشرات من انصار تشرين تظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة".



وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بخفض الدولار مقابل الدينار.