الهجرة تعلن عودة عشرات النازحين من نينوى إلى مناطقهم

وأشارت جابرو في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إلى "عودة الوجبة الثانية والبالغة (179) نازحاً من مخيم الجدعة الخامس في ناحية القيارة بمحافظة نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي كركوك وصلاح الدين".وبينت، أن "العودة جاءت استكمالاً لبرنامج الاستقرار للأسر العائدة، فضلاً عن التنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين بعد استحصال الموافقات الأصولية لتأمين عودتهم".