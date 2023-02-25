نقابة الأطباء تغلق العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "على ضوء الاعتداء الغادر الذي طال إحدى القامات العلمية والطبية في العراق وهو الشهيد الدكتور أحمد طلال المدفعي في محافظة ديالى العزيزة لذا تدعو نقابة أطباء العراق/ المقر العام جميع الأطباء في العراق للآتي:-- الوقوف لقراءة بيان استنكار الجريمة ودقيقة صمت مع قراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد المغدور وعلى كل أرواح الشهداء التي التحقت إلى بارئها وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الإثنين المقبل وذلك في محل عملهم في المستشفيات.- غلق عيادات الأطباء الخاصة والمستشفيات الأهلية (عدا الحالات الطارئة) في عموم العراق ليوم الإثنين المقبل.وأشار البيان إلى أن" أن نقابة أطباء العراق إذ تقوم بهذا الإجراء فإنها في نفس الوقت تدعو السلطات التنفيذية والقضائية إلى الإسراع في إلقاء القبض على الجناة وإنزال العقوبة العادلة بحقهم".