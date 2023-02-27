تظاهرات حاشدة قرب الخضراء احتجاجاً على تعديل قانون الانتخابات (صور)



السومرية نيوز – محليات



نظم متظاهرون، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات.



وقال مراسلنا، إن "عشرات المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية في منطقة الصالحية بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".



وأضاف، أن "الوقفة تأتي احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، الذي سيُناقش ضمن جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين"، مشيرا الى أن "التظاهرات مطوقة بتشديد أمني مكثف".

وأنهى مجلس النواب، الإثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام "سانت ليغو" القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق عام 2019.



وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.