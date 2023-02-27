مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المُقبل".