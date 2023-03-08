رئيس مجلس القضاء يصل إلى أربيل

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وصل إلى اقليم كردستان لحضور افتتاح معرض اربيل الدولي للكتاب بنسخته الخامسة عشر وبمشاركة 350 دار للنشر".وأضاف أن "رئيس مجلس قضاء اقليم كردستان عبد الجبار عزيز ووزير العدل في حكومة الاقليم فرست احمد ورئيس مؤسسة المدى فخري كريم كانوا في استقبال القاضي الدكتور فائق زيدان".