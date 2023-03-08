العدل تحيل ملف اختلاس الأموال وتزوير الوصولات في تسجيل عقاري الرصافة للنزاهة

وذكر بيان لمكتب الوزير ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تبين للجان التحقيقية المشكلة بهذا الصدد ان موظفين في المديرية اعلاه قاموا بتزوير وصولات رسمية لاختلاس رسوما مالية لصالح الخزينة العامة والتي تعد جريمة من الجرائم الخطرة وهــدراً لموارد الدولة والمال العام".واوعز شواني، وفق البيان، "بإحالة هذا الملف الخطير الى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".