مطار بغداد: لا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات

أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، الأربعاء، عدم وجود أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية بسبب الاحوال الجوية.

وقالت الادارة في بيان، "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار بأن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية لهذا اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية".

ودعت إدارة المطار الى "ضرورة الإعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات".

وشهدت بغداد والعديد من المحافظات مساء اليوم الاربعاء، هطول امطار غزيرة سبقتها عواصف.