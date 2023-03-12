شرطة بابل توضح بشأن وفاة احد الموقوفين في مركز الفيحاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تنفي ما نشرته احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده "وفاة موقوف في مركز شرطة الفيحاء بسبب اصابته بالسل والمرض، مؤكدة انه لاصحة لذلك".واهابت القيادة بـ"المواطنين الكرام توخي الحذر في نقل المعلومات ونشر الاخبار المضللة ومراعاة الدقة في نقلها او ترويجها واعتماد المصادر الرسمية، وخلاف ذلك ستكون عرضة للمسائلة القانونية".