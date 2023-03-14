تعيين فيصل الهيمص نائباً لمحافظ البنك المركزي العراقي (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب السوداني حصلت عليها السومرية نيوز، فإن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتعيين فيصل وسام الهيمص بمنصب نائب محافظ البنك المركزي العراقي".يذكر ان الهيمص كان قد عمل مديرا عاما لمصرف العراقي للتجارة TBI ورئيسا لهيئة الأوراق المالية.الوثيقة ادناه: