مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش رفع تصنيف الجواز العراقي

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد جلسته السادسة لعام ٢٠٢٣، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وناقش المجلس، بحسب البيان، "موضوع (رفع تصنيف الجواز العراقي)، وقرر الموافقة على إحالة الورقة والتوصيات الواردة في موضوع البحث إلى لجنة الأمر الديواني المكلفة بذات الموضوع، للاستفادة من مضامينها وعرض النتائج النهائية على مجلس وكلاء الأمن الوطني، لمناقشتها وإنضاجها، ومن ثم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".وقرر المجلس، وفق البيان، "الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم بين مستشارية الأمن القومي وفريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية".