الرافدين يُحدد قيمة بيع الدولار للمسافرين بدءاً من الأسبوع المقبل

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا الى توجيهات البنك المركزي العراقي، تم تحديد بيع الدولار للمسافرين الى 2000 دولار بدلا من 7000 اعتبارا من يوم الاحد المصادف 2023/3/19 وبالسعر الرسمي البالغ 1320".وأضاف، أن " حصة المسافر من الدولار النقدي ستكون 2000 دولار".وأكد المصرف، ان "إيداع الدينار العراقي للمسافرين يكون من خلال الفروع المخصصة وبحسب التعليمات التي أعلن عنها في وقت سابق".