التربية تدعو منتسبيها للتقديم على قطع الأراضي (وثيقة)

السومرية نيوز - محليات



دعت وزارة التربية، اليوم الجمعة، منتسبيها إلى التقديم على قطع الأراضي.



وبحسب كتاب الوزارة الموجه الى 8 مكاتب ومديريات تابعة لها، "على المنتسبين الراغبين بالتقديم على قطع ارضي، مراجعة المحافظة المعنية".



الكتاب ادناه:

