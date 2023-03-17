الأحوال المدنية توجه دعوة للمواطنين بشأن البطاقات الموحدة

وقال قسم العلاقات والاعلام في المقر العام في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ندعو السادة المواطنين الكرام في بغداد ولجانبي الرصافة والكرخ للتوجه الى دوائر البطاقة الوطنية لاستلام البطاقات الوطنية الموحدة المنجزة".واضاف: "الجدير بالذكر سيكون استقبالكم من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساءاً ".